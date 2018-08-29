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29 Ağustos 2018 09:36

Van’da park halindeki kamyonette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından park halinde bulunan kamyonette yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da park halindeki kamyonette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

29 Ağustos 2018 09:36


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 2 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen S.Y. ve A.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. ve A.Y. isimli şüpheli şahıslar için haklarından tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.Y. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, A.Y. ise Adli Kontrol Kararı ile serbest kaldı.




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