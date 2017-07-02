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02 Temmuz 2017 16:04

Van’da parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına Afad ekipleri yetişti

Van’ın Çatak ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 15 yaşındaki gencin imdadına Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

Van’da parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına Afad ekipleri yetişti

02 Temmuz 2017 16:04


Edinilen bilgiye göre, Mazlum A. (15) isimli gencin parmağına taktığı çelik yüzük sıkışınca yakınları tarafından Çatak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mazlum A., Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Parmağına yüzük sıkıştığı ihbarını alan AFAD ekipleri, kısa sürede Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine intikal ettiler. Kurtarma ekibi, Mazlum A.’nın parmağındaki yüzüğü gerekli ekipman yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu keserek çıkardı. Mazlum A., ise parmağındaki yüzüğü çıkaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.




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