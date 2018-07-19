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19 Temmuz 2018 09:20

Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

19 Temmuz 2018 09:20


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün eylemlerinde kullanmak üzere araziye gizlediği silah ve mühimmatın tespitine yönelik çalışma yapıldı. İstihbari çalışmalar kapsamında, Erciş ilçesi Taşkapı Mahallesi kırsal alanında operasyon yapıldı. İcra edilen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu’nda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğine yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.




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