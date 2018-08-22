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22 Ağustos 2018 12:19

Van’da PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün sözde sorumlusu sağ olarak yakalandı.

Van’da PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı

22 Ağustos 2018 12:19


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinin Esenyamaç-Tuluklu bölgesinde daha önce yapılan operasyonda teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler doğrultusunda, saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 21-22 Ağustos’ta Şehit Uzman Jandarma Çavuş İhsan Kaya Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında bölücü terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 terörist; terörist kıyafeti, uzun namlulu silahı, mühimmatı ve 2 adet el bombası ile sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını, ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Yakalanan teröristin üzerinden 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet dolu M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet yabancı menşeli el bombası ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.




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