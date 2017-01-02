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02 Ocak 2017 11:58

Van’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

02 Ocak 2017 11:58

Van’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK’ya ait 2 adet AK47 uzun namlulu silah, 3 adet şarjör, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; Muradiye ilçesinde eylem hazırlığında olan bir örgüt mensubu yakalanmış, ikametinde yapılan aramada 2 adet AK47 uzun namlulu silah, 3 adet şarjör, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamanın devamında ise “PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.



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