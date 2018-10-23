Van'da PTT'nin 178. kuruluş yıldönümü kutlandı

Van'da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 178'inci yıldönümü kutlandı.

PTT'nin 178'inci yıldönümü, 23 Ekim 2011 yılında Van'da meydana gelen depremin 7'nci yıldönümü nedeniyle buruk kutlandı. PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Başmüdür Hasan Sarı, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Başmüdür Sarı, “Bugün, PTT 178 yılı geride bıraktı. İki asra yakın bir süreden bu yana değişen ve gelişen şartlara ayak uydurabilmiş, teknoloji çağında kendini yenileyebilen kurumların başında gelmektedir. PTT bugün klasik posta hizmetlerinin yanı sıra başta sosyal ödemeler olmak üzere kargo, lojistik, bankacılık ve e-ticaret alanlarında vatandaşın memnuniyetini her zaman önde tutarak faaliyetlerini sürdürmekte ve bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

PTT Van Başmüdürlüğü olarak 14 merkez,17 şube 4 acente ve bir mobil gezici araçla Van halkına hizmet verdiklerini anımsatan Sarı, “Bu hizmet ağımızı hiç yılmadan geliştirme gayreti içinde olmakla birlikte, kuruluşumuzun yıl dönümüne rastlayan 2011 yılı Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.