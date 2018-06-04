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04 Haziran 2018 10:27

Van’da Ramazan coşkusu devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinin ortaklaşa kurduğu iftar çadırı, 19.

Van’da Ramazan coşkusu devam ediyor

04 Haziran 2018 10:27

günde de yoğun ilgi görüyor. İlginin hiç eksilmediği iftar sofrasında her gün ortalama beş bin kişi iftar açıyor.


On bir ayın sultanı Ramazan’ın 19. gününde de 5 bin kişilik iftar çadırı Vanlının ilk durağı olmaya devam ediyor. Ezan sesinin duyulmasıyla beraber açılan iftar sonrası Ramazan sokağında etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi, ortaoyunu, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hacivat-Karagöz ve birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla soluksuz bir şekilde sürüyor. Oyunların ardından sahne alan sevilen sanatçı Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, seslendirdiği bir birinden güzel ezgiler ve ilahilerle alandakilere keyifli dakikalar yaşattı.


Ramazan sokağının kente renk kattığını belirten 64 yaşındaki Ahmet Yorgun, “Burada adeta eski Ramazanları yaşıyoruz. Her şey çok güzel. İnsanlar mutlu, birlikte güzellikleri paylaşıyoruz. Çocuklar etkinliklere katılıyor. Bir birinden güzel şarkı ve ilahilere eşlik ediyoruz. İftarımızı açıp çayımızı ve kahvemizi içiyoruz. Bundan daha güzeli de olamaz. Van Büyükşehir Belediyesine bu büyük hizmeti için çok teşekkür ediyorum” dedi.




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