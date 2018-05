Van’da Ramazan etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazanı, büyük organizasyonlar ve etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Elite World Van Hotel’de düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın ve İpekyolu Belediyesi Kültür Müdürü Zekeriya Çelik katıldı. Van halkıyla beraber 11 ayın Sultanı Ramazanı adına yakışır şekilde coşkuyla, kardeşlikle, hep birlikte dolu dolu karşılayacaklarını belirten Vali Zorluoğlu, ramazanın huzur içinde kardeşlik içinde yaşanması için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu İlçe Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Kent meydanında Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinin olarak 5 bin kişilik bir iftar çadırı kurduklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, “30 gün boyunca bu alanda vatandaşımıza iftar yemeği vereceğiz. İnşallah Çarşamba günü iftarımızı burada halkımızla açacağız. Yine alana sahne kuruldu. İftardan sonra halkımızın eğlenmesi için çeşitli etkinliklerimiz olacak. Programlarımızda ilahiler, Kuran- Kerim tilaveti, konserler, söyleşiler, filmler, ney ve sema gösterileri sergilenecek” dedi.

“Her gün ayrı bir mahallede iftar vereceğiz”

Merkez ilçelerimizin dışındaki ilçelerimizde de programlar düzenleneceğini söyleyen Vali Zorluoğlu, ”Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından Tuşba, İpekyolu, Edremit ilçelerimizin mahallelerinde her akşam 5 bin kişilik iftarın dışında gezici tırımız vasıtasıyla biner kişilik iftar sofraları kuracağız. Dolayıyla her akşam bir mahallede vatandaşımızla bir araya gelip oruçlarımızı açacağız. Ramazan coşkusunu yaşayacağız” dedi.

“Eski ramazanların coşkusunu yaşatacağız”

Eski Ramazanların yeniden canlandırılması adına stantlar kuracaklarını belirten Vali Zorluoğlu, “İftar çadırı alanımıza 35 stant kuracağız. Vatandaşlarımız bu stantlarla eski ramazanları yaşayacaklar. Bu stantlarda etkinliğe katılanlar oturup sohbet edip gözleme yiyecek, kahve içebilecek. Yine çayı çok seven Vanlılara da alanda ücretsiz çay ikramı yapılacak. Her akşam ilahi dinletileri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti olacak. Çocuklar içinde etkinliklerimiz var. Çocuklar için oyun alanları kukla gösterileri sergilenecek. Çocuklar aileleri ile birlikte oyun oynayabilecek gösterilere katılabilecek. Yine her gece ünlü bir isim sahne alacak” dedi.

Toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinin uzatılacağını kaydeden Vali Zorluoğlu, amaçlarının haklın rahat, huzurlu, mutlu ve neşeli bir Ramazan geçirmeleri olduğunu sözlerine ekledi.