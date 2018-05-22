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22 Mayıs 2018 14:29

Van’da Ramazan etkinlikleri

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin organize ettiği Ramazan programı, birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor.

Van’da Ramazan etkinlikleri

22 Mayıs 2018 14:29


Ramazan ayının ilk gününden bu yana halkın yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet Caddesi’ndeki Ramazan Sokağında; iftar yemeği ve sonrasında yapılan etkinlikler Ramazan’ın 6. gününde de tüm güzellikleri ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile start alan bugünkü program, ortaoyunu ve birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla devam etti. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte şişme maskot dans gösterisi ve sahne oyunları da yer aldı. Ayrıca etkinlik alanında kurulan Osmanlı Çarşısı’nda geç saatlere kadar alışveriş yapan vatandaşlar, burada kurulan otağı çadırında çay ve kahve içerek zaman geçiriyor.


Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinlikleri Ramazan’ın ilk gününden beri ilgiyle takip ettiğini söyleyen Cihat Sönmez, burada Ramazan ayının bereketine şahit olduklarını söyledi. Ailece eski ramazanları yaşadıklarını anlatan Sönmez, şunları söyledi:


“Burada iftarımızı açtıktan sonra çocuklar kendileri için hazırlanan oyunlarla vakit geçiriyor. Bizler de burada kurulan otağı çadırında çayımızı içiyoruz. Gerek etkinlikler gerekse alan çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”


Programın sonunda sahne alan yazar, yayıncı ve program sunucusu Hayati İnanç ise, Ramazan konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.




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