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09 Mayıs 2018 12:35

Van’da Ramazan öncesi ‘ballı’ kampanya

Van’da Ramazan ayına sayılı günler kala her eve bal girmesini hedefleyen Cevher Bal, ‘bir alana bir bedava’ şeklinde kampanya başlattı.

Van’da Ramazan öncesi ‘ballı’ kampanya

09 Mayıs 2018 12:35


Her yıl başlattığı çeşitli kampanyalarla dikkat çeken Cevher Bal, Ramazan ayı öncesi geleneksel hale getirdiği süzme bal çeşitlerinde ‘bir alana bir bedava’ şeklindeki kampanyaya bu yıl da start verdi. Van halkının bu yıl kaliteli bala doymasını istediklerini belirten yetkililer, amaçlarının halkın Ramazan boyunca bal tüketerek sağlıklı beslenmesine katkı sunmak olduğunu ifade ettiler.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cevher Bal Satış ve Pazarlama Müdürü Mesut Elasan, her Ramazan ayında çeşitli kampanyalara imza attıklarını dile getirdi. Başlattıkları kampanya ile zararı da göz önünde bulundurduklarını ifade eden Elasan, “Her Ramazan ayı öncesi bal kampanyası yapıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu kampanyaya bu yıl da start vermiş bulunmaktayız. ‘Bir alana bir bedava’ şeklinde tüm süzme bal çeşitlerinde bu kampanyayı başlattık. Buradaki amacımız, herkesin evinde kaliteli bal olsun. Bu kampanyayı başlatırken zararı da göz önünde bulundurduk ve satışlarımızı maliyetinin aşağısında gerçekleştiriyoruz. Vanlının bu yıl bala doymasını istiyoruz. Diğer taraftan insanımızı Van balının kalitesi ve lezzetiyle buluşturuyoruz” dedi.


Ramazan öncesi başlattıkları kampanya sayesinde bütün evlere bal gireceğini söyleyen Elasan, “Başlattığımız kampanyalar Van genelinde yankı buldu. Bu yönde olumlu tepkiler aldık ve ‘önümüzdeki Ramazan aylarında da olsun’ diye talepler aldık. Bizde bu talepleri kırmayarak bunu geleneksel hale getirdik” diye konuştu.


Bu yıl kaliteli bir bal hasadı aldıklarını anımsatan Elasan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu yıl çok iyi bir bal hasadı aldık. Bu yıl Van balında hem kalite açısından, hem de verim açısında çok iyi bir ivme kazandık. Zengin bir floraya sahip bölgemizde arılar, her bir çiçekte farklı faydalar alıyor. Bu yüzden tüm Van halkının bu balı tüketmesini istiyoruz.”




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