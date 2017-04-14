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14 Nisan 2017 16:54

Van’da referandum çalışmaları

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, referandum çalışmaları için gittiği memleketi Bahçesaray’da tandırda ekmek pişirdi.

Van’da referandum çalışmaları

14 Nisan 2017 16:54


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, referanduma az bir zaman kala çalışmalarını Bahçesaray’da sürdürüyor. Yoğun bir tempoyla çalışmaları sürdüren Orhan, yağmur çamur dinlemiyor. Gittiği kırsal mahallelere bir taraftan vatandaşları neden ’evet’ vermeleri hakkında bilgilendirirken, bir taraftan da hasta ziyaretleri gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Tek tek evleri ziyaret eden Orhan, tandır ekmeği yapan kadınları da tandırda ziyaret ediyor. Orhan, ziyaret ettiği bir tandırda ekmek yapmayı da ihmal etmedi. Tandırda ekmek yaptığı gören çocuklar ise büyük merak içerisinde Orhan’ın ekmek yapmasını izlediler.




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