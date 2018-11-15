Van'da ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 210 personel ve 26 ekiple ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği' uygulaması yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellemesi amacıyla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde 14 Kasım 2018 günü uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Saat 09.00-18.00 arasında yivsiz tüfek imalathanelerinde, av bayilerinde, proteknik satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı Kanuna göre yurda sokulması, yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı gibi bıçak gibi aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerlerinde, 21.00- 23.00 arasında umuma açık eğlence mekanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği' uygulaması gerçekleştirmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 210 personel ve 26 ekip katılmıştır. Uygulama neticesinde; 21 av bayisi, 54 umuma açık iş yeri denetlenmiş, 615 kişi sorgulanmış, 10 umuma açık iş yerine ve 3 aranan şahsa işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.