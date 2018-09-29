Van'da ‘Şafak' operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde özel harekat, terör, narkotik, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin katılımı ile Van, Ankara ve Bitlis'te ‘Şafak' operasyonu düzenlendi. 37 ekip ve 144 polisin katıldığı operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 40 kaçak göçmen ile kaçak göçmen organizatörü olduğu ileri sürülen 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte seyahat belgesi, bunların basımında kullanılan dijital materyaller ve 9 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yaklaşık 2 ay devam operasyonlarda bin 250 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilerin seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan sahte belgeler de ele geçirildi.