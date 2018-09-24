Van'da sağlık yatırımları göz dolduruyor

Dr. Nevzat Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ve müdürlükleri tarafından 2018 yılı içerisinde sağlık yatırımları kapsamında Van'a toplam 110 milyon TL ödenek ayrıldığını söyledi.

Op. Dr. Nevzat Akdoğan, il genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. En uç noktalara bile birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak tesisler yapıldığını ifade eden Akdoğan, 2013 yılında ihalesi yapılmış ve uzun süredir devam eden 214 yataklı Erciş Devlet Hastanesinin İl Sağlık Müdürlüğünün gayretleri ile Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Erciş Kaymakamlığı, VEDAŞ, Türk Telekom kurumlarının desteğiyle 6 aylık sürede tamamlanarak halkın hizmetine açıldığını belirtti. Mevcut eski hastane binasının da yakın zamanda yıktırılarak 30 ünitelik ağız diş sağlığı merkezi olarak Erciş'e kazandırılacağını ifade eden Akdoğan, bölgeye hizmet verecek olan 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇEMATEM binalarının temelinin de yakın zamanda Tuşba ilçesinde atılacağını kaydetti.

Sağlık Müdürü Akdoğan, 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatına başlamış olduklarını, 10 yataklı Saray Devlet Hastanesi inşaatının ekim ayı içinde başlayacağını, bunun yanında 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi, 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi, 20 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesinin de yıl içerisinde ihalelerinin yapılarak Van'ın sağlık yönünden modernizasyonunda büyük fark oluşturulacağını söyledi. Yapımı devam eden 10 yataklı Gürpınar Devlet Hastanesinin de 2018 yılı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Akdoğan, Van'da hizmet veren 112 Komuta Kontrol Merkezi binasının prefabrik olarak hizmet verdiğini, mevcut binanın yeterli olmamasından dolayı ülke genelinde örnek proje olabilecek nitelikte bir 112 Komuta Kontrol Merkezi binası ihalesi yapıldığını ve inşaatına kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.

Op. Dr. Akdoğan, birinci basamak sağlık yatırımları olarak Başkale Albayrak, Çaldıran ve Özpınar, Gürpınar Kırkgeçit, Erciş Keklikova, Çaldıran Umuttepe, Bahçesaray merkez, Gevaş Güzelkonak, Muradiye Doğangün, Özalp merkez ile Dorutay ve Kırçalı, Edremit Eminpaşa ve İpekyolu merkez ile Ortanca da toplam 15 adet aile sağlığı merkezi, 3 adet toplum sağlığı merkezi, 3 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu toplum sağlığı merkezi, Sağlık Bakanlığı personeli için 48 daireli lojman ve 1 adet verem savaş dispanseri binası yatırımının tamamlanarak bu ay içinde halkın hizmetine açılacağını kaydetti. 2018 yılı içerisinde de ihalesi tamamlanmış olan 11 adet aile sağlığı merkezi, 5 adet ilçe sağlık müdürlüğü ve 10 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu binası yapım işine başlanılarak Tuşba, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş ve Gevaş ilçelerine kazandırılacağı söyleyen Akdoğan, “Sahada yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde bulunan toplam 33 aile sağlığı merkezi, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat ve onarımı yapılacak. Bunun yanında Gevaş, Özalp, Çaldıran ve Başkale devlet hastaneleri binalarında iyileştirilme yaptık. Ayrıca Başkale Devlet Hastanesine 4 yataklı modern diyaliz hizmet binası da Başkale Kaymakamlığınca bu ay içinde yapılarak teslim edilecek” dedi.

Op. Dr. Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ve müdürlükleri tarafından 2018 yılı içerisinde sağlık yatırımları kapsamında Van'a toplam 110 milyon TL ödenek ayrıldığını belirterek, “Amacımız, etkin ve hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunabilmektir. Van ilinin sağlık sunum standartlarını yükseltebilmek ve en temel unsur olan insan sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.