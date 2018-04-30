Van’da ‘Sağlıklı ve Güvenli Okul’ çalıştayı

Elit World Van Otelinde düzenlenen çalıştaya Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, ilçe milli eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan, çocukların en iyi sosyalleşme alanı olan okulların sağlıklı ve güvenliğinin önemine değindi. Alpaslan, bu haftanın İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olduğunu belirterek, özellikle bilgi ve tecrübelerin paylaşılması yoluyla iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime entegre edilmesi konusunda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Okulların fiziki mekan ve hijyen boyutuyla sağlıklı olması gerektiğini belirten Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, çocuklar için güvenli bir ortamın sağlanması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının bu konularda ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Ceylani, tüm ilçelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bulunduğunu kaydederek; sorunların tespiti, müdahale, eğitimler ve uygulamalarla önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Tuşba Belediyesi olarak en çok önemsedikleri ve en çok çalışma yaptıkları kurumların başında milli eğitimin geldiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, çocukların ancak güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda başarıyı elde edebileceklerine inandıklarını söyledi. Belediye başkanı olarak haftada en az 3 kez okulları ziyaret ettiklerini belirten Özgökçe, Türkiye’de örneği olmayan bir sistemle çalıştıklarını ifade ederek, “Tuşba’da ruhsatsız hiçbir okulumuz yoktur. Bu da bizim iş güvenliğine ve sağlığına verdiğimiz önemi gösteriyor. Sağlıklı ve güvenli okul oluşturmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Okullarımızın fiziki yapısına önem verdiğimiz gibi hijyen ortamının oluşmasına da çok katkı sunuyoruz. Tuşba’daki okullarımızda ‘Sıfır Risk’ mantığıyla hareket ediyoruz. Okulların temizliği, okulları etkileyen çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her anlamda bu şehri en güzel şekilde yönetmemiz lazım. Bugünkü çalıştayı çok önemsiyoruz. Daha sağlıklı bir kent, daha sağlıklı bir toplum oluşturmak için daha fazla kafa yormamız gerekir. Okulların sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli mesafeler alındı. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın yerel yönetimlerle birlikte yaptıkları çalışmalar, öğrencilere sağlanan imkanlar ve olanaklar takdire şayandır. Biz de Tuşba Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardandan Dr. Ecenur Sivri, Sosyal Güvenlik Uzmanı Yasin Kanat, Eğitim Yönetim Uzmanı Akın Tekin, Öğretim Üyesi Dr. M. Hanifi Van, Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bilici ve İş Güvenliği Uzmanı Necmettin Koç tarafından iki oturumda çalıştaya katılanlara bilgiler verildi.

Çalıştayda ayrıca İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu ve Tuşba Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları pankartlarla iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çektiler.