Van’da sahte kişisel bakım ve temizlik malzemesi ele geçirildi

Tuşba Hububatçılar Sitesi’nde merdiven altı olarak tabir edilen kaçak bir işletmede piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, konuyla ilgili ortak bir çalışma başlattı. Yapılan ortak çalışma sonucunda söz konusu merdiven altı imalathaneye operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden farklı markalara ait tonlarca sahte şampuan ve temizlik malzemesi ile doluma hazır şampuan kutuları ile etiketler ele geçirdi.

“Buradaki durum facia”

Ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi veren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri ile yaptığımız kontrolde, merdiven altı imalathaneye rast geldik. Burada günlük evlerimizde bulundurduğumuz temizlik ve kişisel malzemelerin üretildiğini, piyasaya sürüldüğünü tespit ettik. Bu bağlamda Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olarak denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Fakat buradaki durum facia. Bir sağlık terörü söz konusudur. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de olay yerine intikal ettirdik. Onlar da gerekli tahkikatı yapıyorlar” dedi.

“Her marka burada üretiliyor”

Herkesin evinde bulunan temizlik malzemelerin merdiven altı imalathanelerde üretilip, piyasaya sürülmesinin üzücü bir durum olduğunu ifade eden Sevinç, “Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları var. Halkımızın refahını, huzurunu ve sağlığını tehdit eden ne unsur varsa sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiği yönünde talimatlarını yerine getiriyoruz. Burada çocuk şampuanları, kişisel temizlik malzemeleri var. Her marka burada üretiliyor ve biz bu konuda duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Ele geçirilen ürünlerin gerekli teknik personellerin inceleyeceğini ifade eden Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnceleme neticesinde biz bunları teknik elemanları eşliğinde imha edeceğiz. Van’ın merkez ile diğer ilçe belediyelerine haber verdik. Belediyelere örnekleri gönderdik. Bu konuda gerekli incelemeler yapılacaktır. Marketlerden de numune alınacaktır. Buradan gönderildiği tespit edildiği taktirde satışına müsaade eden insanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.”

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, merdiven altı imalathaneyi çalıştıran şahıs veya şahısların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Polis ve zabıta ekipleri, olayla ilgili geniş çalışma başlattı.