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08 Haziran 2018 13:56

Van’da şap aşılama kampanyasında yüzde100 başarı

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, şap aşılama kampanyasında yüzde 100 başarı sağladığı belirtildi.

Van’da şap aşılama kampanyasında yüzde100 başarı

08 Haziran 2018 13:56


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında; Van genelinde 15 Şubat-30 Nisan 2018 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" düzenlendi. Kampanya süresi boyunca Van’da 183 bin büyükbaş hayvan, il ve ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından aşılanmış olup program sonunda yüzde 100 başarı sağlandı.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, hayvancılığın Van açısından öneminden bahsetti ve şap aşılamasında ulaşılan başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Hayvan hastalıklarını minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Görentaş, hayvan sağlığı ve refahını artırmak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.




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