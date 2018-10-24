Van'da ‘Scıentix Stem' çalıştayı

Van Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde başlayan ve 3 gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, eğitimin öneminden ve Van'da yapılan Stem projelerinden bahsetti.

Sığınç, Scientix projesinin Avrupa'da STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye, buluş yapmaya dayalı eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğunu belirterek, söz konusu projenin öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve STEM eğitimi ile ilgilenen tüm kişilere açık bir proje olduğunu ifade etti.

Düzenlenen çalıştayda, araştırma-sorgulama sürecinin sadece ‘Keşfetme ve Deney' olarak değil, ‘Açıklama ve Kanıt' oluşturma süreci olarak değerlendirilmesinin amaçlandığını söyleyen Sığınç, “Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin çevrelerindeki her şeyi keşfetme isteği duydukları, etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam gerçeklerle açıklamalarda bulunarak güçlü kanıtlar kurdukları, fen bilimlerinden heyecan duyan ve değerini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Kısacası birer bilim insanı gibi yaparak, yaşayarak, düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturduğu öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu amaçla düzenlenen ve bugün başlayan eğitim çalıştayının verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Scientix Okul Ağı Koordinatörü Dr. Tunç Erdal Akdur ve Eğitim Teknolojiler Geliştirme ve Projeler Biriminden Scientix Koordinatörü Esra Kayış ve Nurhayat Ay, yapmış oldukları sunumlarda Stem yaklaşımı ve Scıentıx Stem portalı hakkında bilgi verdiler.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü gününde ise, Stem ile ilgili atölye çalışmalarına ve Stem eğitimi hakkında değerlendirmelere yer verileceği belirtildi.