Van’da ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine kısa süre kala Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, vali yardımcıları, ilin güvenlik bürokrasisi temsilcileri ve tüm ilçe kaymakamlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantı açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, kentte seçim takviminin işlemesiyle birlikte alınan tedbirleri istişare etmek, varsa alınacak ekstra tedbirleri değerlendirmek, genel itibariyle de seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını sağlamak için yapılacakları görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının seçime yönelik tedbir ve çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumlarını dinleyen Vali Zorluoğlu, katılımcılardan duyarlı ve dikkatli görev ifa etmelerini, seçim günü görev yapacak ‘Seçim Harekât Merkezi’ ile koordine içerisinde çalışılmasını, seçim suçu kapsamında yaşanan olayların süratle yetkililere bildirilmesini ve oyların ilçe seçim kurullarına teslimi hakkında bilgi akışının sağlıklı şekilde yürütülmesini istedi.

Vali Murat Zorluoğlu, hafta sonu yapılacak seçimlerin, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması dilekleriyle toplantıyı sonlandırdı.