Van’da ‘Seçim İstişare Toplantısı’ yapıldı

Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla seçime katılan partilerin il başkanları ve güvenlik bürokrasisi yetkilileriyle ‘Seçim İstişare Toplantısı’ düzenledi.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, seçim takviminin açıklandığını, valilik ve güvenlik birimleri olarak seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşların özgür iradesinin tam olarak sandığa yansıması için kanunların verdiği yetkiler ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Elbirliği ile siyasi partilerle birbirlerine destek vererek, iletişim halinde, huzur ve güven içerisinde seçimi tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Vali Zorluoğlu, “Bu noktada bizler güvenlik anlamında her türlü riski dikkate alarak, bölgemizin bütün hassasiyetini değerlendirerek güvenlik önlemlerimizi almaya başladık. Gerek seçim öncesi, gerek seçim zamanı ve sonrası için bütün güvenlik tedbirlerini planlıyoruz. Elimizdeki bütün imkân ve kabiliyetimizle ilimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Sadece güvenlik güçlerinin değil siyasi partilerin de bu noktada yapması gereken çalışmaların olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, bu süreci siyasi partilerle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütmek istediklerini ifade etti. Siyasi parti il başkanlarının istedikleri zaman kendisine ulaşabileceklerini belirten Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Bu seçimin Van’da hiçbir güvenlik olayı olmadan tamamlanmasından yanayız. Seçmen sayımız da aşağı yukarı belli. Emniyet bölgesinde 413 bin, jandarma bölgesinde ise 227 bin civarında seçmen var. 640 binin üzerindeki seçmenimizin her birinin kendi hür iradesi ile hiçbir baskı altında kalmadan, haricen hiçbir olumlu ve olumsuz baskı altında olmadan, seçim günü sandıkta oyunu kullanmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu görevimiz içerisinde emniyet ve jandarmanın da görevleri var. Siyasi partilerimizin de sorumlulukları var. İnşallah huzur içerisinde bu seçimi gerçekleştireceğiz. Seçimlerin şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Parti il başkanlarının, seçim süreciyle ilgili görüş, talep ve önerilerini aktarması yanında yaşanabilecek olumsuzlukları da dile getirmeleriyle sona eren toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, CHP İl Başkan Vekili Yusuf Gencer, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mevlüt Kaya, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Yaprak, HÜDA-Par İl Başkanı Rasim Saygın, İYİ Parti İl Başkanı Selim Özgökçe ve Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan katılırken, HDP ile Vatan Partisi temsilcileri davet edilmelerine rağmen katılmadı.