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15 Temmuz 2018 15:38

Van’da şehit mezarları ziyaret edildi

Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Van’da şehit mezarları ziyaret edildi

15 Temmuz 2018 15:38


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Akköprü Mezarlığı’nda şehitlik ziyareti yapıldı. Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın dua etmesinin ardından Vali Zorluoğlu ile beraberindekiler, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktılar.




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