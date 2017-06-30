Van’da sel felaketi

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası sonucu adeta kavrulurken, Erciş’in Kozluca Mahallesi’nde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından sel suları köprüleri yıkarken, biçilen otlar ile bostanlar da zarar gördü.

Ercan Yıldız adlı vatandaş, yağışların ekinlere büyük zarar verdiğini belirterek, “Yağışın ardından meydana gelen sel suları biçilen otları önüne katarak götürdü. Köprüleri yıkan sel suları, bostanlara da büyük zarar verdi. Vatandaşların büyük zararı oldu. Bostanı ile meşhur olan Kozluca’da artık kavun ve karpuz çıkmıştı, ancak bunlar da büyük zarar gördü” dedi.