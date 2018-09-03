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03 Eylül 2018 11:43

Van’da ‘Sene Başı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında ‘Sene Başı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Van’da ‘Sene Başı Eğitim Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

03 Eylül 2018 11:43


İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra okulların son durumu, ücretli öğretmen alımı, taşımalı eğitim, donatım hizmetleri ile ücretsiz kitap dağıtımı, pansiyonların durumu, okul güvenliği, okul kantinlerinin denetimi, sürekli eğitim merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi, engelli öğrencilerin üniversiteye hazırlık kurslarında öncelik verilmesi, devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması, değerler eğitimi, okul aile birlikleri, MTSK sınavları, okul denetimleri, çalışan personel durumu, öğrencilerin liseye kayıtları gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.


Toplantıda, eğitim yatırımları konusu da en çok gündemde tutulan konuların başında geldi. Eğitim yatırımları kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilkokul, ortaokul, lise ve pansiyon olmak üzere 35 yeni yapının tamamlanarak hizmete gireceği belirtilirken, 30 okulun ise büyük onarımı ve ayrıca birçok okulun doğalgaz dönüşüm sistemine geçeceği belirtildi.


Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda katılımcılar tek tek söz alarak, eğitime dair fikirler sundu, önerilerde bulundu ve yapılması gereken konularda görüş beyan etti.


Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, eğitimde yeni hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacakların planlamasını ve azami gayretin gösterilmesini istedi.




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