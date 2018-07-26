Van’da sertifika töreni

Gebze Su Sporları Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın eşi emekli Kıdemli Albay Dilek Özfidan, kadının doğası gereği çok üretken bir canlı olduğunu ifade etti. Özfidan, “Kadının üretkenliğinin, inceliğinin, bilimsel bir platformda desteklenmesi hem de derneklerin bir araya getirilerek bu organizasyonun tarihimizle bütünleştirip Türkiye’nin en doğusundan en batısına kadar büyük bir azimle, özveriyle, bireysel çabalarla bu denli ortaya konulmuş olması beni onurlandırdı. Ayrıca valiliğimizin, üniversitemizin desteğiyle tüm kurumlarımızın işbirliğiyle kıymetlendirilmiş olması, usta öğreticilerimizin devreye girmesi ve bunun gerek kadın eğitim merkezlerinde gerek halk eğitim merkezlerinde yapılması ve hanımefendi arkadaşlarımızın iştirak etmesi ayrıca sevindirici bir durumdur. Kadın yüreği çok güçlüdür ve kadın isterse yapar. Bu güçlü yürekler, eminin doğudan batıya Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu öncülüğünde gerçekleşen proje çerçevesinde çok güzel, çok zarif ürünler yapacaktır. Ben bu anlamda bu projeyi başlatan ve projede yer alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BURKAFED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Durak ise, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın davetiyle başlayan ‘Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa, Muş, Van Kültür Buluşması’ projenin 20-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında Muş ve Van illerinde başlatıldığını ifade ederek, “Projenin amacı Muş ve Van illerinde yaşayan kadınlarımızla buluşup uygulamalı mesleki eğitim, kültür ve sanat alanında eğitimler vermek, karşılıklı tanışmak ve dostluk temelleri atmaktır. Projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun diğer illerinden de projenin uygulanması konusunda yoğun talep olmuştur. İlerleyen dönemlerde projenin tüm Türkiye’ye ve akabinde Türk dünyasına yayılması konusunda çalışmalar başlamıştır” ifadelerini kullandı.

ORDİKAD ve BURKAFED olarak öncelikli olarak Bursa’da yaşayan ve alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin Muş ve Van illerinde yaşayan adeta tarihi İpekyolu kültür elçileri olan bütün kadınlarla bir araya gelmesinin hedeflendiğini vurgulayan Durak, “Doğu’daki İpekyolu kadınlarının kültürel ve sosyoekonomik konularda gelişmesine katkı sağlamak, girişimcilik konusunda kadınların bilgilendirilmesi, dernekleşme ve kadınlara katkıları konusunda örneklerle kadınlarımızı bilinçlendirmek, el sanatlarını öğretmek projenin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Özellikle de, o bölgede ihtiyaç duyulan usta öğretici bulunamadığı için unutulmuş olan ipek kozasından hediyelik eşya, ebru sanatı, tel kırma, ahşap yakma ve filografi eğitimi gibi alanlara öncelik verilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda kadınlara özgü bilgi paylaşımında bulunmak ve sonraki yıllarda birlikte yapılabilecek kültürel etkileşim programları hakkında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile müzakerelerde bulunmak temennisiyle burada bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

BURKAFED Onursal Başkanı Doç. Dr. Melda Güleç, Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Zühre Eyaz ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır’ın da birer selamlama konuşması yaptığı program; plaket takdimi, sertifikaların dağıtılması ve serginin gezilmesi ile sona erdi.