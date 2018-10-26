Van'da Seyyid Ahmet Arvasi konferansı

Van'da Alperen Ocakları tarafından ‘Seyyid Ahmet Arvasi' konulu bir konferans düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada açılış konuşmasını yapan Alperen Ocakları Van Şube Başkanı Muhammed Nur Kaya, Seyyid Ahmet Arvasi hakkında bilgilendirmede bulundu. Seyyid Ahmet Arvasi'nin Türk-İslam ülküsünün büyük mütefekkir ve ‘Asrın Yesevisi' olduğunu ifade eden Kaya, “Seyyid Ahmet Arvasi, hayatı boyunca birçok zorluk ile baş başa kalmış, bazen darbecilerin işkencelerine bazen de aşırı kesimlerin hücumlarına maruz bırakılmıştır” dedi.

Arvasi'nin kitaplarında ve makalelerinde, İslam ile Türklüğün birbirinden ayrılmayacağını savunduğunu dile getiren Kaya, Seyyid Ahmet Arvasi'nin; Türkiye üzerinde oynanan oyunları ‘ideolojiler' üzerinden yürütüldüğünü anlattığını söyledi. Kaya, “Arvasi Hoca;Türklüğü bedeni, İslamiyet'i ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak özlemi ile çırpınan, dünya Türklüğünün, İslam dünyasının ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur' diyerek bizlere duracak dinlenecek vaktimizin olmadığını belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

Program, Habip Arvas tarafından sunulan ‘Seyyid Ahmet Arvasi' konferansı ile sona erdi.