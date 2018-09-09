Van’da ‘Siber Güvenlik (Etik Hacker)’ eğitimi tamamlandı

DAKA’nuın 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Van Bilişimciler Derneği (VBD) tarafından ‘Siber Güvenlik (Etik Hacker)’ eğitimi tamamlandı. Eğitim sonunda Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge tarafından bir söyleşi ve sunum yapıldı. Berge, öncelikle dernek yapısından ve yapacakları projelerden bahsetti. Bilişimin gelişmesi için Van’da bir bilişim akademisinin kurulması gerektiğine dikkat çekti. Berge’nin konuşmasının ardından bir konuşma yapan Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Genel Sekreteri Mustafa Çalış, bilişim sektöründe sektör birliğini vurguladı ayrıca Van’daki yazılımcılara istihdam konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Daha sonra bir konuşma yapan Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansu Akyürek Anacur, geçmişteki projelerinden, tecrübelerinden ve dernekle beraber Van’da kat ettikleri yollardan bahsetti. Daha önce staj yapılacak bir işletme/kuruluş bulunamazken bugün Van ve diğer illerden toplam 65 katılımcıya ‘Siber Güvenlik (Etik Hacker)’ eğitimi verebilmiş olmanın büyük bir başarı ve Van için büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Anacur, eğitime katılan kadın kursiyerlere bilişime sıkı sıkı sarılmaları konularında tavsiyelerde bulundu.

Son olarak kürsüye Van Bilişimciler Derneği Tanıtım ve Medya Sorumlusu Sefa Kaya eğitim sürecinden bahsetti. Eğitim sürecinde yaşadıkları zorlukları ve her şeye rağmen çalışmalarına ara vermeyeceklerinden bahsetti.

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika törenine TÜBİFED Genel Sekreteri Mustafa Çalış, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, İŞGEM Müdürü Semra Aydın, AK Parti Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Salih Bayram ve Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri katıldı.

Tören sonunda Başkan Berge, katkılarından dolayı DAKA’ya ve antivirüs destekçisi ESET’e teşekkür etti.