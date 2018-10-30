Van'da sigara kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir ikamette 7 bin 400, Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette ise 2 bin 500 paket olmak üzere toplam 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili D.K. ve N.Ç. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.