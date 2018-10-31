Van'da sigara kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde 7 bin 500 paket, Tuşba ilçesindeki iki ayrı çalışmada ise 5 bin paket olmak üzere toplam 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili R.A., B.R ve Y.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.