Van'da sigara kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde 7 bin 500 paket, Tuşba ilçesindeki iki ayrı çalışmada ise 5 bin paket olmak üzere toplam 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili R.A., B.R ve Y.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.