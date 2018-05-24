Van’da Sigorta Haftası kutlandı

"Sigorta Haftası" programı çerçevesinde ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere DASK tarafından hazırlanan kumbaralar ile Van Sigortacılar Derneği tarafından hazırlanan kitaplar dağıtıldı. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren acentelerin katılım sağladığı programda açıklamalarda bulunan Van Sigortacılar Derneği Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Üzal, tüm Türkiye’de Sigorta Haftası kutlandığını söyledi. Üzal, “Bizde bu etkinliği, sigorta acentesi üyelerimiz ile birlikte kutlamaktayız. Buradaki amacımız; afet, deprem ve kazaların her an gelebileceğini unutmamak gerektiğidir. Bunu hatırlatmak ve çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için bu yıl öğrencilerimizi kapsayan bu etkinliği düzenledik. Sigortacılığın geliştirilmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılması konusunda Sigorta Haftası önemlidir. Desteklerinden dolayı Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK), Van Ticaret ve Sanayi Odasına ve Van Sigortacılar Derneği üyesi tüm sigorta acentelerine teşekkür ederim” dedi.