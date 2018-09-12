Van'da ‘sınavsız ikinci üniversite' kayıtları başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, tanıtım faaliyetleri kapsamında ‘sınavsız ikinci üniversite' kayıt çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu 11 Eylül tarihlerinde başlayan ‘ikinci üniversite' kayıtlarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu önünde stant kuran il temsilcileri, öğrencilere broşür dağıtarak kayıt hakkında bilgi verdi. Açıklamalarda bulunan Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro Yöneticisi ve Van il Temsilcisi Dr. Öğretim Görevlisi Ali Ertürk, ikinci üniversite fırsatı için kayıtların 11 Eylülde başladığını ve 21 Eylülde sona ereceğini hatırlattı. Anadolu Üniversitesi'nin, herhangi bir bölümünden mezun olan ya da üniversitede okumaya devam edenler için açtığı ikinci üniversite fırsatlarıyla ilgili bilgi veren Ertürk, “Anadolu Üniversitemizin Açıköğretim Fakültesinde lisans ve önlisans olarak yaklaşık 3 milyon mezun ve bir o kadarı da kayıtlı bulunan toplam 60 bölümde kayıtlı milletvekili, öğretim üyesi, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi, memur, işçi ve emekli gibi çok farklı profillerden ve hemen hemen her kesimden açıköğretim öğrencisi bulunmaktadır” dedi.

Kayıt yaptırmak isteyenlerin 37 ön lisans bölümlerinden birisine sınavsız kayıt yapma imkanı bulacağını ifade eden Ertürk, “Çok isteyerek kayıt yaptırdığı örgün bir programda okuyan, aslında bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine yöneliyor. İlahiyattan adalete, sağlık yönetiminden havacılık yönetimine, iktisat bölümlerinden acil ve afat yönetimine kadar çok geniş yelpazede ülkemizde ihtiyaç bulunan alanlarda birçok programla birlikte, uluslararası ilişkiler, işletme ve ilahiyat programlarında ise yabancı dilde eğitim veriliyor” diye konuştu.