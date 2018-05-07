Van’da ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ’Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarını Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti. Okulun konferans salonunda bilgilendirme semineri düzenleyen temsilciler, öğretmen ve öğrencilere ikinci üniversite imkanlarını tanıttı.

Açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Türkiye’de 81 il, bazı ilçe ve birçok ülkede açıköğretim sistemine kayıtlı toplam 3 milyon 250 bin öğrenci olduğunu belirtti. Anadolu Üniversitesinin dünyanın mega üniversiteleri arasında yer aldığının altını çizen Ertürk, üniversitenin 20 lisans ve 40 önlisans olmak üzere çok çeşitli 60 bölümden ikinci üniversite olarak sınavsız kayıt yapma imkanının olduğunu anımsattı.

Öğrencilere, Anadolu Üniversitesinin açıköğretim işletme ve iktisat fakültelerinin bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Ertürk, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

Ertürk, sınavsız ikinci üniversite tanıtım çalışmalarına katkı sunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın’a teşekkür etti.