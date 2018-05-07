Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 15:53

Van’da ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmaları

07 Mayıs 2018 15:53


Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ’Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarını Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti. Okulun konferans salonunda bilgilendirme semineri düzenleyen temsilciler, öğretmen ve öğrencilere ikinci üniversite imkanlarını tanıttı.


Açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Türkiye’de 81 il, bazı ilçe ve birçok ülkede açıköğretim sistemine kayıtlı toplam 3 milyon 250 bin öğrenci olduğunu belirtti. Anadolu Üniversitesinin dünyanın mega üniversiteleri arasında yer aldığının altını çizen Ertürk, üniversitenin 20 lisans ve 40 önlisans olmak üzere çok çeşitli 60 bölümden ikinci üniversite olarak sınavsız kayıt yapma imkanının olduğunu anımsattı.


Öğrencilere, Anadolu Üniversitesinin açıköğretim işletme ve iktisat fakültelerinin bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Ertürk, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.


Ertürk, sınavsız ikinci üniversite tanıtım çalışmalarına katkı sunan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
13
°
C
  • Salı
    13°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç