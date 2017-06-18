Van’da “Sivil Toplum Buluşması” programı

“Van Sivil Toplum Buluşması” programı Van Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatih Şahin ve Hayati Yazıcı, Van Valisi İbrahim Taşyapan ile AK Parti’den milletvekilleri, Ankara Sanayi Odası ve Van Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin de katıldığı toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri yoğun ilgi gördü. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, gönül köprüsü etkinlikleri kapsamında Van’da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, “Amacımız, ülkemizin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini yeniden buluşturmak, kardeşliğimizi pekiştirmektir. Bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Hep birlikte bu toprakları kendimize vatan edindik. Bütün mücadelelerde omuz omuzaydık. Kurtuluş mücadelesini birlikte verdik ve cumhuriyetimizi birlikte kurduk. Nasıl bin yıldır bu topraklarda yaşıyorsak, Allah’ın izniyle ebediyete kadar yaşayacağız. 15 Temmuz’da bu birlik ve beraberliğimizi o kanlı darbe girişimi gecesinde göndük. O darbe girişimini göğüsledik. 15 Temmuz ve terörle mücadelede şehit olanlara rahmet diliyorum” dedi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan ise, Ankara’dan Van’a gönül köprüsü kurulduğunu belirterek, “İlimiz bugün bir güzelliği yaşıyor. İlimiz doğunun incisi bir ildir. Bütün övgüleri hak ediyor. Yıllarca buralar güvenlik nedeniyle sıkıntı yaşadı. Gerek hükümetimiz ve devletimizin verdiği destekle bu sıkıntıları gideceğiz. Bu sıkıntılar ortadan kaldırıldıktan sonra daha da gelişecektir. Güvenlik dalgalanmaları yatırımcılarımıza geri adım atıyorlar. Eksikliklerimiz var, ancak dostlarımızın katkılarıyla buraları daha mahmur hale getireceğiz. İyiliği arttırırsak kötülükler kendiliğinden azalacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da, Van’ın yatırım yapılabilir bir yer olduğunu söyleyerek, “Van herhangi bir ilimiz değil. Gelip görmelerin faydası şu, gelip hayatı burada görüyorlar. O zaman daha da etkileniyorlar. Onun için bu ziyaretler önemli. Hükümetimizin yürüttüğü Cazibe Merkezi Programını da tekrar hatırlatıyorum, bu çok büyük bir proje. Van’dan da epey bir başvuru oldu. İnşallah epey bir yatırım getirecek. Burası canlı bir ekonomik hayat. Burası Ankara’dan daha sıcak, çünkü burası güneşin başkenti. Güneşi en çok alan illerin başından gelir. Van tarihi bir şehir, stratejik konumu çok önemli, değerli bir insan kaynağı var. Güvenlik sorununa takılmadan yatırım yapılabilir” diye konuştu.

“Bu milletin en büyük zenginliği kardeşliğidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, önemli bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, “Yatırımların gerçekleşmesi için iki önemli faktör var. Bunlardan biri projelendireceksiniz ve onu gerçekleştirecek sermaye, ikinci unsur ise takip. Takip edilmeyen iş yarıda kalır, maliyeti artar. Van’da işleri koordine edecek bir mekanizmanın devrede olduğunu duymak beni mutlu etti. Türkiye’de beşeri kaynak fazlasıyla var. İkincisi ekonomik gücü ve silahlı unsuru. Onlar ülke için hayati öneme sahiptir. Yönetimi devraldığımız günden bu yana bu unsurlar hep bir arada, hiçbir ayrım yapmadan kaynaklarımızı projelendirerek öncelikleri belirleyerek sürdürüyoruz. Biz Türkiye için yola çıktık. Etnik mezhep ayrımı asla yapmadık, insanlarımızı ötekileştirmedik. Biz birlikte Türkiye’yiz. Ortak değerlerimiz var. Ortak değerler hepimizin, vatan hepimizin. Bu topraklarda yaşayıp da vatanı olmayan bir Allah’ın kulu var mı? Bu toprakları vatan yapan şehitlerdir. Bayrak hepimizin ise, buna aykırı unsurları asla tolere etmeyeceğiz. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu milletin en büyük zenginliği kardeşliğidir. Bunu zedeleyenlere müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın selamlarını ileterek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devletin ve girişimcilerin yaptığı şey, potansiyeli harekete geçirmektir. Doğu ve Güneydoğuda da bu potansiyel fazlasıyla vardır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van gibi iller büyük medeniyet merkezleridir. Bunların her biri kendi adına medeniyet değerleri olan, kuvvetleri ve güçlerini muhafaza etmişler. Sokaklarına çıkın, eserlerine bakın. Göreceksiniz, burada yeni bir şey keşfetmiyoruz.”

“Terör güç kaybetmektedir”

Terörün güç kaybettiğini dile getiren Soylu, “Tarihimizi heder etmeye çalıştılar. Bu ülkenin büyük zenginlikleri olabilir, Akdeniz, Karadeniz, İstanbul Boğazı, büyük bir zenginlik olabilir, ama bu ülkenin en büyük zenginliği birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Cumhuriyetimizi kurduğumuz günden buyana ülkenin birliğine, beraberliğine sadırdılar. İstiklal Mahkemeleriyle bu memleketin bir bölüm insanını, Dersim başka bir süreç, toplumun hiçbir bölümünü birlik ve beraberlik konusunda rahat bırakmadılar. 1950’de Türkiye tekrar yükselişe geçti. Cumhuriyet herkesi bir araya getirdi. Bu ülke güzel bir adım atarken, 1960’da tasfiye etmeye çalıştılar. Ta ki 21. asrın başına kadar savurup durdular bizi. Ne zaman büyüdük, başımıza bir musibet getirmeye çalıştılar. Çünkü birlik, beraberlik ve kardeşlik olsun istemediler. 15 Temmuz’u birilikte yaşadık. 6-7 Ekim, Gezi olaylarını birlikte yaşadık. İstedikleri, bu ülke ayakları üzerinde durmasın. Gururla söylemek istiyorum ki bize istediklerini yapamadılar” dedi.

Son günlerde örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kız çocuklarıyla ilgili de konuşan Bakan Soylu, “Bir anne kendi kızı elinden alınıp dağa götürülüyorsa, son teslim olan 20 kızımızın her biri 12-13 yaşlarında, zorla terör örgütüne götürülmüş. 780 bin metrekare içerisinde eğer bir annenin dizinin dibindeki kızını koruyamıyorsak ne diye bu işi yapıyoruz? Bugün Babalar Günü, bir baba akşam eve gittiğinde o yorgunluğunu kızına sarılarak almayı düşüneceği yerde ’acaba benim kızım nerede’ diye düşünürse, biz niye bu işleri yapıyoruz. Derik’teki o küçük çocukları gördük. Allah şahit’tir bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı aynı görüştedir. O çocukları hedefleriyle buluşturmaktır bizim idealimiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundular.