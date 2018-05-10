Van’da ’Siyer-i Nebi ve Deneme Sınavı’ ödül töreni

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ev kadınları ile çocuklarına yönelik düzenlenen ’Siyer-i Nebi ve Deneme Sınavı’nda dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel, STK temsilcileri, kadınlar ile çocukları katıldı. Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Özgökçe, daha önce yaptıkları umre ödüllü kitap yarışmasında dereceye girenler umreye gönderilirken, birçok kitap dağıttıklarını anımsattı. Başkan Özgökçe, “Allah’ın rızasını kazanabilme çok önemli bir iştir. İnsanoğluna verilmiş en büyük imtihandır. Biz yola çıkarken Allah’ın izni ve sizlerin istekleri doğrultusunda hangi güzel iş ve hizmet varsa hep birlikte yapacağız dedik. Allah’a hamdolsun 4 yıldır 40 yılda yapılacak hizmetleri bir bir gördünüz. Yaptığımız hizmetler arasında en çok değer verdiğimiz bu topluluğun gönlüne dokunabilmektir. Umre ödüllü kitap okuma yarışmalarımız oldu. Çocuklarımıza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Etiğim Bakanlığımız ile birlikte gençlerimizi umreye gönderirken kitaplar da dağıttık. Bu sayede her eve İslam’ın temel bilgileri, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in hayatının kitapları girdi. Bu kitapları okuyan dini ve Rabbini bilen bir toplulukla karşı karşıyayız” dedi.

Son zamanlarda kutsal beldelerde Amerika, İsrail ve İngilizlerin bir oyunu olduğunu dile getiren Özgökçe,“Hiç Hristiyan’ın uğramayacağı bir yere kilise yapmak istiyorlar. Medine’de bu kiliseyi neden yapmak istiyorlar? Uyanık olmamız lazım. Mübarek şehir olan Medine’de Hazret-i Peygamberimizin kabrinin bulunduğu bu beldede Amerika, İngiliz ve İsrail’in oyunu var. Bu oyunun içinde FETÖ’nün de parmağı var. İşte İslam dinin, mübarek beldelerimizin, kutsal yerlerimiz bakın ne hallere getiriliyor. Bu gidişata Allah’ın izniyle dur diyecek bir lider lazım. Bu lider de Allah’ın izniyle Recep Tayip Erdoğan’dır. Bunlara dur diyecektir” şeklinde konuştu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’nin de bir konuşma yaptığı tören, çocuk ve ev hanımları kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.