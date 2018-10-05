Van'da sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı

Van'da sosyal medya üzerinde paylaşım yapmak suretiyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5 Ekim günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; sosyal medya üzerinde paylaşım yapmak suretiyle ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.