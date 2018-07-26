Van’da ‘Sportif Beceriler Eğitimi’ başladı

Temel Hareketler ve Sportif Beceriler Eğitim Programı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Şube Müdürü Yalçın Özdemir, eğitimde görevli spor eğitimi uzmanları, öğrenci velileri ve programda yer alacak olan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, Gençlik Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren işbirliği protokolü kapsamında Van ilinde 7 bin 500 öğrenciye yönelik sportif yetenek taraması yapıldığını belirtti. Sportif testler sonucunda Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunca seçilen 755 öğrenciye yönelik 8 hafta sürecek olan sportif beceri eğitiminin başladığını belirten Yetkin, “Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin sporla tanıştırılması ve sporun sevdirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor dallarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla böyle bir proje hayata geçirildi. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile bu bağlamda ülkemiz genelinde ilkokul temel eğitim birinci kademede öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencilerinin sportif yetenek taraması eş zamanlı olarak İl Proje Koordinasyon Kurulu marifetiyle 7 Mayıs-6 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmış, ölçüm sonuçları online ve EBYS sistem üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilmiştir. Ölçüm sonuçlarına göre, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin birinci aşamasında uygulanan sportif testler sonucunda başarılı olan ve Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunca seçilen ilimiz Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde öğrenim gören 755 öğrenciye yönelik olarak 16 Temmuz -14 Eylül 2018 tarihleri hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.00-17.00 saatleri arasında Temel Hareketler ve Sportif Beceriler Eğitimi Programı çerçevesinde eğitimler verilecektir” dedi.