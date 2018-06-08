Van’da sportif yetenek taraması sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 81 ilde merkez ve ilçelerdeki ilkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin Van ayağı İpekyolu ilçesi için Zaferler Ortaokulu Spor Salonunda, Tuşba ilçesi için İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Spor Salonunda ve Edremit ilçesinde ise Süphan Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi 7 Mayıs 06 Haziran tarihleri arasında Van merkez ile İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde başarılı bir şekilde sona erdi.

Van’da büyük bir çalışmanın yapıldığını belirten, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç proje kapsamında yaptığı açıklamada, ‘Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen bir proje. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlerimize sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak. Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesini bizlerde Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak il milli eğitim müdürlüğümüz ile koordineli olarak gerçekleştirdik” dedi.

İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyıl döneminde 192 ilkokulda toplamda 7 bin 448 öğrenciyi başarılı bir şekilde projenin ilk etabını gerçekleştirdiklerini ifade eden İnanç, “Bu taramada öğrencilerin boy kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun olan spor branşlarına yönlendirileceklerini belirterek il ve ilçelerimizde bu projeye katılan toplam öğrenci sayımız 7 bin 448’dir. İnşallah inanıyoruz ki; bu sayı içerisinde çok başarılı sporcular ülkemiz sporuna fayda sağlayacaktır. Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesinin ilimiz ayağında bizlerle birlikte paydaşımız olan Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze, sahada görev alan antrenör arkadaşlarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve teknik elemanlarımıza da vermiş oldukları emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.