Van'da ‘STEM öğretmen eğitimi' başladı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ‘STEM Eğitici Eğitimi ile Proje Tabanlı Öğrenme ve Uygulama Sistemleri Eğitimi' projesi kapsamında öğretmen eğitimine başlandı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sürekli Eğitim Merkezi (VANSEM) binasında 5 gün sürecek eğitim programı öncesi öğretmenlere hitap eden Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, proje kapsamında Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görevli 20 öğretmene STEM Eğitici Eğitimi ile Proje Tabanlı Öğrenme ve Uygulama Sistemleri Eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi. Sağınç, “Bilişim çağında mühendislik uygulamaları ön planda yer alıyor. Dünyada birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için STEM eğitimine başlanmıştır. Ülkemizin ekonomik gelişiminin sürdürülebilmesi için STEM eğitiminin eğitim sistemimize entegrasyonu çalışmalarına başlanması önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak işgücünü yetiştiren eğitim kademelerinde de değişime gidilmiştir. STEM eğitimi, ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Her geçen gün ihtiyaçları yenilenen dinamik eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirerek 2023 hedeflerimize ulaşmada emin adımlarla ilerlememize katkı sağlamak amacıyla hazırlanan STEM eğitiminin ilimizde uygulanmasında katkı sunacak projenin hazırlanmasında emeği geçen Ar-Ge Birimi çalışanlarımıza ve eğitime katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin içeriği hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü İhsan Kılıç ise, projenin içeriğinin veri okuma ve analizi, robotik yazılım, kodlama ve yapay zeka, zenginleştirilmiş-arttırılmış iler gerçeklik teknolojisi, robot ve otomasyon yazılımı, ERP/MRP, CAD/CAM, sunucu ve ağ çözümlemeleri, simülasyon kazanımları, 3D yazıcılar, bulut bilişim, letgoWeDo 2.0 v 0-Bot kullanımı, siber güvenlik, beslelerin interneti, akıllı uygulamalar, yatay-dikey yazılım, STEM-A fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik artı sanat mantığı ile bilimsel disiplinler arası entegrasyonu sağlama olarak belirlendiğini söyledi.

VASEM binasında başlayan STEM Öğretmen Eğitimi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zülfü Genç'in teorik ve uygulamalı sunumları ile devam etti.