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21 Aralık 2016 16:58

Van’da su deposu buz tuttu

Van’da su deposu buz tuttu

21 Aralık 2016 16:58

Van’ın Gevaş ilçesindeki bir su deposundan sızan suyun donmasıyla ilginç görüntüler oluştu.
Van’da etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle kentteki gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu. Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.
Mahalle halkı, soğuk havanın bu sene etkisini çok erken gösterdiğini ve su deposunun "buz şelalesi"ne döndüğünü belirttiler.



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