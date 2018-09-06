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06 Eylül 2018 13:02

Van’da şüpheli bavul alarmı

Van’da otobüs durağının yanına bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu.

Van’da şüpheli bavul alarmı

06 Eylül 2018 13:02

Bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavuldan kıyafet çıktı.


Polisi alarma geçiren olay, saat 12.00 sıralarında yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Karabekir Caddesi SGK binası önünde meydana geldi. SGK binası önündeki otobüs durağının yanında bavul olduğunu görenler, bomba şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, caddenin iki tarafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavul üzerinde inceleme yaptı. Bavulun içerisinde kıyafet olduğunun belirlenmesinin ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.




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