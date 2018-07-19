Van’da taksi durakları yenileniyor

Van’daki taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinde görüntü kirliliğine sebep olan taksi durakları kaldırılarak yerine daha kullanışlı ve estetik duraklar yapmaya başladı. Kent merkezindeki 10 taksi durağı baştan aşağı yenilenirken, duraklarda oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile WC gibi bölümler de yer alıyor. Kent estetiğine uygun olarak inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önüne geçilecek, hem de taksici esnafının rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması hedefleniyor.

Barakalardan kurtuldular

Çalışma kapsamında Ferit Melen Havalimanında yapımı tamamlanan ilk taksi durağı, esnafın kullanımına sunuldu. Yeni taksi duraklarını çok beğendiğini dile getiren taksici esnafı Kadir Durur, kentin görsel imajı açısından yeni durakların çok başarılı olduğunu söyledi. Durur, “Taksi durakları çok güzel ve harika oldu. Şehirdeki tüm durakların da bu şekilde yapılması, kentte ayrı bir güzellik katacaktır. Eski duraklarımız plastikti. Pislik içindeydi. Kışın soğuk, yazın ise sıcaktan içinde durulmuyordu. Şimdiki durağımız çok şık ve modern, Allah yapanlardan razı olsun” dedi.

Sıkıntılardan kurtulduklarını söyleyen taksici esnafı Ali Ünal ise, “Allah yapanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun. Çektiğimiz sıkıntılardan artık kurtulacağız. Eski duraklarımız çok kötüydü. Şimdiki duraklarımız çok güzel. Allah herkese böyle bir ekmek teknesi nasip etsin” diye konuştu.