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Van'da taksi duraklarını yenileme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi duraklarının yenilenmesi ve uygun olmayan taksi duraklarının taşınması ile ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Van'daki taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yerleri uygun olmayan taksi duraklarını denetledi. Taksici esnafıyla bir araya gelen Tamer, durakların ivedilikle yerlerinin değiştirileceğini söyledi.


Kent merkezinde görüntü kirliliğine sebep olan taksi duraklarını kaldırarak yerlerine daha modern duraklar yapıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, “Büyükşehir Belediyemizin başlattığı çalışma ile taksi duraklarımızın bir kısmı yenilendi. Diğer kalan duraklarımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak burada ilimizin işlek noktalarında bulunan iki taksi durağımızın yerlerinin uygun olmadığını tespit ettik. Durumu durakta çalışan taksici esnafımıza da bildirdik. Bunlar kısa süre içerisinde daha uygun alanlara taşınarak modernize edilecek. Bu süreçte bizlere kolaylık sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızda hiçbir esnafımızı mağdur etmeden aksine onları baraka tipi yazıhanelerden kurtararak daha kullanışlı ve estetik duraklara taşıdık” dedi.

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