Van’da Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtım Projesi

Van Kalesi’nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Önder Can, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Likarya Kültür Rotaları Proje Koordinatörü Kate Clow, bazı kurum amirleri ve proje iştirakçileri katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, amaçlarının tarihi kentlerin canlandırılarak ekonomiye ve turizme kazandırılması olduğunu belirterek, “Özel amacımız ise, kentlerin bütüncül bir anlayışla kentsel tasarımlarının yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesidir” dedi.

DAP İdaresi Başkanlığının 2016 ve 2017 yıllarında tarihi ve kültürel mirasın korunması ve bu mirasın sonraki kuşaklara korunarak aktarılması amacıyla kültür sektörü projelerini hayata geçirmeye başladığını ifade eden Demir, “Bu kapsamda başkanlığımızın hizmet alanı içerisinde yer alan 15 ilin tarihi kent bölgesi niteliği taşıyan alanlarında uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların merkezi noktasında tarihi, kültürel ve turistik açıdan Doğu Anadolu Bölgesinin hiç şüphesiz en önemli ili olan Van ön plana çıkmaktadır. Van ili için yapmış olduğumuz kültür sektörü çalışmaları, 2015 yılından bu yana sürmektedir” ifadelerini kullandı.

2015 yılı içerisinde başlatılan çalışmaların 2016 yılı içerisinde Van Kalesi Yürüme Yolu ve Karşılama Merkezi ile Gevaş Selçuklu Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Projesinin finanse edilmesi ile sürdüğünü dile getiren Demir, şöyle konuştu:

“2017 yılı içerisinde önceki yıldan devam eden projelerin çalışmaları yapılırken, aynı zamanda yeni projelere de destek verilmiştir. Bunlar Eski Van Şehri Kazısı, Eski Van Şehri Projesi ve Urartu Gelişim Koridoru Projesidir. Bugün tanıtımını yapacağımız Urartu Gelişim Koridoru Projesi ile Urartuların başkenti olan Van şehri ve çevresinde yer alan tarihi Urartu miras alanlarının bir kültür rotası, kültür gelişim koridoruna dönüştürülmesi ve bu alanlarda sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma hareketinin başlatılması planlanmaktadır. Diğer yandan bu projelere ek olarak Van tarihinin çok önemli bir parçası olan eski Van şehrinin ayağa kaldırılması ve şehrin kültür odağı olması için eski Van Şehri Projesi ve kazısına başlanılacaktır. Başkanlığımız yapılacak çalışmalar ile Van ilinde kültür sektörü projelerinin hayata geçirilmesi ve Van ilinin potansiyeli yüksek turizm sektörlerinde ülkemizin önemli bir destinasyonu haline dönüşmesini sağlamayı planlamaktadır.”

Van Vali Yardımcısı Önder Can ise, son dönemde Van’ın turizm alanında büyük bir ivme yakaladığını ifade ederek, “Başta İranlı konuklarımız olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinden ilimize gelen ciddi sayıda turist var. Şu ana kadar ulaşamadığımız kesimlere ve kitlelere ulaşıp yeni destinasyonlardan da ilimize turizm ve turist kazandırmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de Urartu medeniyetidir. İlimiz tarihi çok eskilere dayanan ve binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir il. Dolayısıyla bu kültürlere ve medeniyetlere ait değerlerin ortaya çıkarılması ve özellikle farklı turizm yollarının ilimizde gelişmesini biz önemsiyoruz” dedi.

Van’a gelen turistlerin özellikle Urartu medeniyeti ve Şamran Kanalını merak ettiklerini ve bunlara ait eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını istediklerini dile getiren Can, “Buralarla ilgili yürüyüş rotaları ve müze kazılarının tamamlanmaması bize en fazla sorulan sorulardan biriydi. Bu konuda en önemli sorunlarımızdan birisi finansman sıkıntısıydı. DAP İdaremiz bu konuda bize büyük bir destekte bulundu. İnanıyorum ki ortaya çıkarılacak bu faaliyetler ve Van turizmine kazandırılacak yeni alanlarla beraber ilimizin turizmden aldığı katkının artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte faydasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadece bir bölgeden gelen turistlere Van turizmini enjekte etmenin doğru olmadığına da değinen Can, “Dolayısıyla farklı kültür, farklı turizm yöntemleri ve taleplerini de karşılayacak bir altyapı kurmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bu kültür turizmidir. Dolayısıyla bu faaliyetin Van’a ciddi bir katkısının olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Likarya Kültür Rotaları Proje Koordinatörü Kate Clow’un konuşması ile devam eden toplantı, diğer katılımcıların konuşmaları ile sona erdi.