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21 Haziran 2018 17:41

Van’da ‘taşımalı eğitim’ konulu toplantı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van’da ‘taşımalı eğitim’ konulu toplantı

21 Haziran 2018 17:41


Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıya il milli eğitim müdür yardımcıları, 13 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2018-2019 eğitim öğretim dönemine başlamadan taşımalı eğitimde yapılması gereken tüm çalışmaların bitirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli çalışmaların hızla yapılmasını istedi. İl Müdürü Tevke, yeni yapılacak eğitim yatırımlarıyla taşımalı eğitimi en asgari seviyeye düşürmeyi planladıklarını kaydetti.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan ise, taşımalı eğitimle ilgili slayt sunum yaparak, istatistiki veriler paylaştı.


Toplantıda tek tek söz alan, taşımalı eğitimle ilgili katılımcılara ilçe bazlı bilgiler aktaran ilçe milli eğitim müdürleri de, bu yıl ki planlamanın ve uygulamanın erken başlaması ve eğitim sezonuna hazırlıklı girilmesinin sevindirici olduğunu beyan ettiler.




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