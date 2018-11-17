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Van'da taşımalı eğitim şoförlerine yönelik seminer

Van merkez Tuşba ilçesinde taşımalı eğitim şoförlerine yönelik güvenlik güçleri tarafından seminer verildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, 6. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personel tarafından Koç İlkokulunda “Taşımalı eğitim uygulaması” kapsamında taşıma yapan servis şoförlerine ve özel eğitim kapsamında görev yapan rehber personele seminer verildi. Seminer sonucunda 302 araç şoförü, 16 rehber personele, taşımalı eğitim konusunda bilgilendirme yapıldı.

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