Van'da taziye evi ve cami açılışı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesine bağlı Mülk Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi ve yapımına katkı sağlanan cami törenle hizmete açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere yaptığı hizmetler kapsamında Edremit'in Mülk Mahallesi'ne yeni bir taziye evi yapıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik taziye evinin tüm yapımı, sandalye, masa ve mutfak malzemeleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, aynı avlu içerisinde bulunan 2 katlı minareli caminin yapımına ise katkı sağlandı. Yapımı tamamlanan taziye evi ve cami, kılınan cuma namazının ardından hizmete açıldı.

Törenin açılış konuşmasını ev sahibi olarak Mülk Köyü Muhtarı Alaattin Çelik yaptı. Çelik, katkılarından dolayı Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Camilerin Anadolu topraklarında birliğin ve beraberliğin işareti olduğunu belirten Van Valisi Murat Zorluoğlu ise, bu kardeşliği hiçbir gücün bozamayacağını kaydetti. Zorluoğlu, “Cami ve taziye evinin açılışını yapmak üzere sizlerle bir araya geldik. Camiiler, yeryüzünde İslam dininin mühürleridir. Her yeni camii, esasen bu topraklardan yüce dinimiz İslam'ın ahiret gününe kadar daim kalacağının, hâkim kalacağının adeta tescilidir. Camiiler, Anadolu topraklarında birliğin ve beraberliğin işaretidir. Bu kardeşliği de hiçbir gücün bozamayacağının nişanıdır. Yine camiiler, bu topraklarda ezan sesinin ebediyete kadar süreceğine delalet eden Allah'ın evleridir. Şüphesiz bu eserin burada vücut bulmasında emekleri olan çok insan vardır. Çünkü böyle eserler kolay vücuda gelmiyor. Buraların perde arkasında büyük çabalar, büyük emekler, büyük yorgunluklar var. Bu nedenle bu güzel mabedin yapımından bugününe kadar emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Edremit, adından söz ettiren bir ilçe oldu”

Mülk Mahallesi'nin yapılan hizmetlerle artık bir sıkıntısı kalmadığını ve çok güzel bir mahalle olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mahallemizin okulu, camisi, imam evi, taziye evi mevcut. Sadece Mülk Mahallemiz değil, bağlı olduğu Edremit ilçemizi de görüyoruz. Sahil düzenlenmesi, Türkiye'de adından söz ettiren bir sahil oldu. Muhteşem bir şehir yapısı oluştu. Sadece Edremit değil, tüm ilçelerimizde yapılan çeşitli belediye hizmetlerine her birimiz şahidiz. Takdire şayan işler başarmış durumdayız. Van, tarihinde görülmemiş başarılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla imza attı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Van'daki bu değişim ve dönüşümün asıl mimarı Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizdir. Yine il milletvekillerimiz, gerek belediye olsun, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımızın Ankara'da Bakanlıklar nezdinde takip edilmesi gereken her işi titizlikle takip ediyor. Bizlere gerekli ödeneklerin sağlanması için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Onlara da ayrıca huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mabedimizin, camimizin ve taziye evimizin güler yüzlü Mülk Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.''

AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal ile Abdullahat Arvas ise, çalışmalarından dolayı Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesine teşekkür etti.

Açılışa Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ülker Cem Kaplan ve Fazıl Tamer, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, ilgili daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.