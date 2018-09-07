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07 Eylül 2018 11:52

Van’da tedavileri tamamlanan 39 değişik tür kuş yaşam alanlarına bırakıldı

Van’da vatandaşlar tarafından 2018 yılının ilk 8 ayında yaralı olarak bulunan ve yetkililer tarafından tedavileri tamamlanan 39 değişik tür kuş, doğaya bırakıldı.

Van’da tedavileri tamamlanan 39 değişik tür kuş yaşam alanlarına bırakıldı

07 Eylül 2018 11:52


Van’da vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 39 değişik tür kuş, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. 39 hasta ve yaralı yaban hayvanından 27’si Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde tedavi edilerek tekrar yaşam ortamlarına salındı.




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