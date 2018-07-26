Van’da terör eylemlerinde kullanılacak malzemeler ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca 25 Temmuz’da Yeşilova Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütü tarafından özellikle el yapımı patlayıcı kullanılarak yapılacak terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış; 206 adet pil, 2 kutu çakmak gazı, 10 paket çakmak taşı, 5 adet kar maskesi, 11 adet koli bandı, çok miktarda kıyafet ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.