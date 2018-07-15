Van’da terör operasyonu: 1 terörist sağ olarak yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, Erciş ilçesi Kuruçam Mahallesi kırsalında, 13 Temmuz 2018 günü icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara Operasyonu sonucunda; 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmıştır. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, yakalanan teröriste ait; 1 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 el bombası, 1 lazer pointer, 1 silah üstü dürbün, 1 GSM tespit cihazı, 1 büyük telsiz, 1 dürbün, 1 fotoğraf makinesi, 1 güneş paneli, 1 şemsiye, 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira nakit para, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.