Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; 29 Nisan 2018 günü, Van ve Bursa İl Emniyet Müdürlüklerinin desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Başkale merkezli icra edilen Şehit Jandarma Er Şevket Albar operasyonu sonucunda; 14 şüpheli gözaltına alınırken, 3 adet av tüfeği, 15 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet CD, 7 adet video kasedi, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.