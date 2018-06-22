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22 Haziran 2018 05:18

Van’da terör operasyonu; 16 gözaltı

Van’da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün seçimde vatandaşları tehdit ve baskı altına alma eylemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu; 16 gözaltı

22 Haziran 2018 05:18


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde, vatandaşların hür iradeleri ile oy kullanmalarının önüne geçmek maksadıyla, baskı ve tehdit uygulayan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik olarak; 21 Haziran 2018 günü, Gürpınar merkezli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.




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